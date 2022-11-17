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Ankara Mamak SYDV 3 işçi alacak

Ankara Mamak SYDV, 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:55
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Ankara Mamak SYDV 3 işçi alacak

Ankara Mamak SYDV 3 işçi alacak
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İŞKUR'un ilanına göre; Ankara Mamak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 3 sosyal yardım ve inceleme görevlisi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi
Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı veya noter tasdikli onaylı örneği
Geçerli KPSS3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik vesikalık fotoğraf
Nüfus kayıt örneği
Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi
Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi (varsa)

 

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