Ankara Mamak SYDV 3 işçi alacak

İŞKUR'un ilanına göre; Ankara Mamak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 3 sosyal yardım ve inceleme görevlisi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi

Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı veya noter tasdikli onaylı örneği

Geçerli KPSS3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik vesikalık fotoğraf

Nüfus kayıt örneği

Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi

Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi (varsa)