Ankara Mamak’ta icradan satılık dubleks daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İl, Mamak İlçe, Bostancık-imar Mahalle/Köy, 37087 Ada, 3 Parsel, 3. Kat, 10 nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. Bina 6 katlı, 12 bağımsız bölüm içermektedir. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazların yer aldığı binaya ait açık otopark bulunmaktadır. Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 3. katında yer almaktadır.Taşınmaz güney ve batı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz toplamda yerinde ve projesine göre; 145 m² net, 168 m² brüt kullanım alanı ve +20 m² açık teras alanından oluşmaktadır. Taşınmazın 3. katı yerinde ve projesine göre; 78 m² net, 94 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz çatı arası katı yerinde ve projesine göre; 67 m² net, 74 m² brüt kullanım alanı ve 20 m² açık teras alanına sahiptir.Taşınmazın 3.katı 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 1 balkon ve antre alanlarından oluşmaktadır. Çatı arası katı 3 oda, banyo, 1 açık teras ve antre alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında dolu olup, kiracı tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir.

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