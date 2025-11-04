Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2’si TÜBİTAK, 1’i Aselsan, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1’i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...