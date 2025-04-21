Ankara Narkokapan Operasyonunda tutuklu sayısı 586'ya ulaştı!

Operasyon kapsamında ifade ve sorgu işlemleri sürüyor.

ANKARA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BÜYÜK DALGA

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde, 17 Nisan tarihinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkez olmak üzere 14 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

YÜZLERCE ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri titizlikle yürütüldü. İşlemleri tamamlanan zanlılardan şu ana kadar 586'sı, sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR, YENİ İŞLEMLER YOLDA

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde gözaltındaki diğer şüphelilerin ifade alma ve sorguya sevk işlemleri aralıksız devam ediyor. Soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, farklı suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan ve soruşturma kapsamında yer alan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta içerisinde yapılacağı öğrenildi. Operasyonun Ankara'daki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurduğu değerlendiriliyor.