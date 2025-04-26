Ankara otoyolunda 9 araç kaza yaptı

Kaza, öğle saatlerinde Ankara - Niğde Otoyolu Alın gişeleri mevkisinde meydana geldi. 6 farklı noktada toplam 9 aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaların, bölgede aniden başlayan ve kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine giden Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bugün, Niğde-Ankara Otoyolu Alın Gişeleri civarında etkili olan aşırı dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan ve zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kaza sonrası olay yerine süratle intikal eden sağlık, jandarma ve diğer ilgili ekiplerimiz hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunmuştur. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; benzer olumsuzlukların yaşanmaması için tüm hemşerilerimizi dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.