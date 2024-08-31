Ankara Polatlı'da Yavru köpeği dirgenle öldüren adam gözaltına alındı

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu S.M.A., Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aletiyle hayvana defalarca vurarak onu öldürüyor. Polatlı Kaymakamlığı'ndan acilen gerekenin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Jandarma, şahsın adli makamlara sevk edildiğini ve sürecin devam ettiğini bildirdi.