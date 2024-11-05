Ankara sahte tapu belgesiyle dolandırıcılık! Gözaltılar var

Ankara'da sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışarak bir kişiden 40 milyon lira, bir kişiden de tehdit ve silah zoruyla 200 bin dolar aldığı belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunca; "Nitelikli dolandırıcılık', "Resmi belgede sahtecilik', "Yağma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, devletin yüksek kademelerindeki kişiler ile bağlantılı olduklarını söyleyen şüphelilerin, İstanbul ve Antalya'daki kamu arazilerini satma vaadiyle bir kişiyi 40 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan teknik incelemede, söz konusu tapuların sahte olduğu belirlendi.

400 BİN DOLARLIK BORÇ

Şüphelilerin ayrıca bir kuyumcuyu aylık altın kotasını yükseltme vaadi ile Ankara'ya davet ettikleri ve istedikleri parayı alamayınca baba ve oğlunu alıkoyarak, tehdit ve silah zoruyla 200 bin dolarlarını aldığı tespit edildi. Şüphelilerin kuyumcuya 400 bin dolarlık da sözleşme imzalatarak borçlandırdıkları belirlendi. Olaylarla ilişkileri tespit edilen 9 şüpheliye, bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, İstanbul'da olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.