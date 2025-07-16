Ankara Şam hattında sıcak temas!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara Şam hattında sıcak temas!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

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