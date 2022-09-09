Ankara Şereflikoçhisar SYDV personel alacak

Ankara Şereflikoçhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, sosyal yardım inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini bitirmiş olmak.
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