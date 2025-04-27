Ankara Şereflikoçhisar'da Aile Yaşam Merkezi açılacak

Kaynak: ANKA
Ankara Şereflikoçhisar'da Aile Yaşam Merkezi açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şereflikoçhisar'da kütüphaneden yüzme havuzuna, saunadan fitness salonuna kadar pek çok imkanı barındıran Aile Yaşam Merkezi açacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şereflikoçhisar'da kütüphaneden yüzme havuzuna, saunadan fitness salonuna kadar pek çok imkanı barındıran Aile Yaşam Merkezi açacak.

Ankara’da sosyal, kültürel, sportif ve eğitim imkanlarının bir arada sunulduğu Aile Yaşam Merkezlerinin sayısı artıyor. ABB, Şereflikoçhisar ilçesine ilk kez bir Aile Yaşam Merkezi kazandırıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan modern, kapsamlı ve çevre dostu yeni merkezle birlikte, ABB’nin Aile Yaşam Merkezi sayısı da 15’e çıkacak.

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen ve yapımı hızla devam eden Şereflikoçhisar Aile Yaşam Merkezi, 7 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Merkezde konferans salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, kafeterya ve fitness salonu gibi dinlenme ve fiziksel sağlığı destekleyen alanlar bulunacak.

Yeni merkez kütüphane ve bilgisayar derslikleri gibi kullanım alanlarıyla da bölge halkının eğitim hayatını destekleyecek.

Çevre dostu yaklaşımla tasarlanan yapı, merkezi ısıtma-soğutma sistemleri, yüksek verimli aydınlatma çözümleri ve akıllı bina teknolojileriyle donatılacak. Ayrıca merkezde 46 araçlık açık otopark ve 6 bin 153 metrekare peyzaj alanı yer alacak.

Son Haberler
Çanakkale’nin torunları Sidney’de buluştu: 110 yıllık dostluk yeniden canlandı
Çanakkale’nin torunları Sidney’de buluştu: 110 yıllık dostluk yeniden canlandı
Yıldız oyuncudan derbi tahmini
Yıldız oyuncudan derbi tahmini
CHP'li Tanal'dan Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki
CHP'li Tanal'dan Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki
Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!
Balkon çöktü, faciadan dönüldü!
Çağdaş Gençlik, 16'ncı kez Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bir araya geldi
Çağdaş Gençlik, 16'ncı kez Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bir araya geldi