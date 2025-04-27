Ankara Şereflikoçhisar'da Aile Yaşam Merkezi açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şereflikoçhisar'da kütüphaneden yüzme havuzuna, saunadan fitness salonuna kadar pek çok imkanı barındıran Aile Yaşam Merkezi açacak.

Ankara’da sosyal, kültürel, sportif ve eğitim imkanlarının bir arada sunulduğu Aile Yaşam Merkezlerinin sayısı artıyor. ABB, Şereflikoçhisar ilçesine ilk kez bir Aile Yaşam Merkezi kazandırıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan modern, kapsamlı ve çevre dostu yeni merkezle birlikte, ABB’nin Aile Yaşam Merkezi sayısı da 15’e çıkacak.

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen ve yapımı hızla devam eden Şereflikoçhisar Aile Yaşam Merkezi, 7 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Merkezde konferans salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, kafeterya ve fitness salonu gibi dinlenme ve fiziksel sağlığı destekleyen alanlar bulunacak.

Yeni merkez kütüphane ve bilgisayar derslikleri gibi kullanım alanlarıyla da bölge halkının eğitim hayatını destekleyecek.

Çevre dostu yaklaşımla tasarlanan yapı, merkezi ısıtma-soğutma sistemleri, yüksek verimli aydınlatma çözümleri ve akıllı bina teknolojileriyle donatılacak. Ayrıca merkezde 46 araçlık açık otopark ve 6 bin 153 metrekare peyzaj alanı yer alacak.