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Ankara Sincan’da icradan satılık daire

T.C. Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Ankara Sincan'da 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:59
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Ankara Sincan’da icradan satılık daire

Ankara Sincan’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 1039 Ada, 6 Parsel, zemin kat 2 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapıda zemin katta yer almaktadır.Taşınmaz Kuzeybatı, Kuzeydoğu cephelidir.Projesi ve yerinde ölçüme göre yasal net kullanım alanı 70,00 m2 (brüt 83,00 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; Salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı laminat çelik kasalı kapı, iç kapıları boyanabilir ahşap mdf kapı, pencereleri ahşap doğramadır. Salon zemini laminat parke, odalar laminat parke kaplı, antre zeminleri laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri su bazlı boyadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup kombi, petekleri ve doğalgaz saati takılıdır. EK2 nolu kömürlük eklentisi vardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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