Ankara Sincan’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İl, Sincan İlçe, SELÇUKLU Mahalle/Köy, 979 Ada, 2 Parsel, 1. kat 4 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. 26.12.2017 tarih, M22069A18E1FE nolu, B sınıfı enerji kimlik belgesi mevcuttur. Kuzey-doğu cephelidir. Mutfağa bağlı balkon pvc ile kapatılmıştır. Faydalı net alanı 80 m2, balkon dahil net alanı 90 m² ve brüt alanı 102 m² olarak tespit edilmiştir.Antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir. Antre, hol, mutfak ve balkonların zeminleri ile ıslak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik,salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler dışındaki iç bölümlerin duvarları alçı sıva üzeri boyalı, tüm iç bölümlerin tavanları düz sıva üzeri boyalıdır.

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