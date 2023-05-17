Ankara-Sivas Hızlı Treni ile 20 günde 70 bin yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Ankara-Sivas Hızlı Treni ile 20 günde 70 bin yolcu seyahat etti

Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete aldıkları Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

27 Nisan-31 Mayıs döneminde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini anımsatan Karaismailoğlu, vatandaşların seferlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karaismailoğlu, "27 Nisan-16 Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 120 seferde 70 bin yolcumuzu taşıdık. 27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

ANKARA-SİVAS YOLCULUĞU 2 SAATTE YAPILIYOR

Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik. Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık."

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