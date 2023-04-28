Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda büyük tehlike

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı seçime günler kala açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı açılış sonrası, Erdoğan sosyal medya hesabından tren seferlerinin Mayıs sonuna dek de ücretsiz olacağını açıkladı.

BTS Genel Sekreteri ise hattın tamamlanmadan açıldığını iddia etti. İddialara göre hattın 70 kilometrelik bölümünde sinyalizasyon tamamlanmadı. Bunun dışında yine hat açılmadan önce yeterli sayıda deneme seferi de yapılmadığı iddia ediliyor.

AKP, 2018 seçimleri öncesinde sinyalizasyon sistemi olmayan hattı açmış, Ankara’dan meydana gelen kazada 9 kişi ölmüştü.

PROJE BÜTÜNLÜKLÜ OLARAK BİTİRİLEREK AÇILMALIYDI

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, YHT hizmete girdiği andan itibaren uzmanların eleştirisiyle karşılaştı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) hatta ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Ankara’da açılan hatta sinyalizasyon olmadığını, bu nedenle 13 Aralık 2018’de 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı bir facia yaşandığına işaret eden BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Sinyalizasyon olsaydı o kaza olmayacaktı. Yine seçim arefesindeyiz. Yine seçim öncesi siyasi şov amacıyla bilimsellikten uzak bir açılış yaptılar. Aynı hata burada da var. Ankara-Kırıkkale arasındaki 70 kilometrelik hat kesiminde sinyalizasyon yok. Karayolu düşünün. Bir kavşakta ışık olmazsa kaotik ortamlar meydana gelir. Bu nedenle risk bulunuyor. Proje bütünlüklü olarak bitirilerek açılmalıydı. Böylece kaza riski olmazdı” dedi.

“YETERİNCE DENEME SEFERİ OLMADI”

Özdemir, YHT hattında yeterince deneme seferi yapılmadığına da dikkat çekti. Rayların oturmama ihtimali olduğunu kaydetti. “Yağış alan aylardayız” diyen Özdemir, “Bir müddet yolcusuz deneme seferi yapılmalıydı. Yeterince deneme seferi olmadı. Bu seferler mutlaka daha fazla yapılmalıydı. Avrupa’da 60’ar kiloluk kum torbalarını koltuklara koyarak, yolun oturması için karşılıklı deneme seferleri yapılıyor. Bu bizde ihmal ediliyor” ifadelerini kullandı.

2 SAAT’TEN UZUN SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Erdoğan’ın fotoğrafıyla asılan afişlerde Ankara ile Sivas arası 2 saat olarak gösteriliyor. Ancak fiili sefer yapan trenler 2 saat 55 dakikada yolculuğu tamamladığı iddia edildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın asılsız iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, buradaki altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerin uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğini, hattın tamamında sinyalizasyon sisteminin çalışır vaziyette olduğunu bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, hattın, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar son seviye emniyet bütünlük düzeyinde sinyalizasyon sisteminin (SIL-4) mevcut, çalışır ve işler vaziyette olduğu bildirilen açıklamada, projenin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin tamamının dünyadaki benzer hızlı tren hatlarında olduğu gibi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğinin altı çizildi.