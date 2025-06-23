Ankara siyasetine füze gibi düştü... AKP’den vekil transferi operasyonu! Hangi partilerden olacağı şimdiden belirlendi…

Meclis tatile girmeden Ankara siyaseti hararetlenmeye başladı. AKP’nin, Meclis’te anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak hedefiyle bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürüteceği iddia edildi. Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah Partili isimlerin hedefte olduğu öne sürülüyor.

AKP'DEN VEKİL TRANSFERİ HAMLESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anılması sonrası TBMM tatile girecek. AKP ise tatil sonrası hedefinde ‘yeni anayasa’ olacağı aktarılıyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; yaz dönemini anayasa çalışmaları için hazırlıklarla geçirilecek. Öyle ki Meclis’te çoğunluk sorununu kalıcı olarak çözmek ve anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak amacıyla bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürütüleceği iddia edildi.

3 PARTİ VE BAĞIMSIZLAR YOKLANACAK

“Komisyon üyeliği”, “bakan yardımcılığı” ve “seçim sonrası yeniden aday gösterme” gibi vaatlerin masada olacağı aktarılıyor. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi listelerinden Meclis’e giren bazı milletvekilleriyle temas kurulacağı belirtiliyor. Vekillerin partilerinden bağımsızlaşarak AKP’ye katılması ya da “destek oyu” vermesi için görüşmeler yapılacak. . Bağımsız bulunan milletvekillerinin de AKP’nin ikna listesinde olduğu vurgulanıyor.

İYİ PARTİ'DEN 'DEVŞİRME OPERASYONU' YORUMU

AKP kaynakları bu sürecin yaz boyunca “sessizce” sürdürüleceğini ve sonbahara girilirken bazı geçişlerin netleşeceğini aktarıyor. İYİ Parti kulisinde ise bu transferlere “iktidarın vekil devşirme operasyonu” olarak yorumluyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de “Bu, halk iradesine açık müdahaledir” şeklinde yorumladı.

DEM DESTEĞİ SONRASI 19 VEKİLE İHTİYAÇ VAR

Yeni anayasa için DEM Parti’nin desteği dahil olduğunda AKP’nin 19 vekil desteğine ihtiyacı var. Şu anda vekil sayıları şu şekilde;

AKP - 272

CHP - 135

DEM Parti - 56

MHP - 47

İYİ Parti - 29

Yeni Yol Partisi - 23

Yeniden Refah Partisi - 4

HÜDA PAR - 4

TİP - 3

DBP - 2

Gelecek Partisi - 2

EMEP - 2

DEVA Partisi - 1