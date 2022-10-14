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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 07:49
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Yükseköğretim Kurumlarmda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve YükseltmeEsasları'nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesihttps://basvuru.asbu.edu.tradresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.)

2.ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme -esasları adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Özgeçmiş ve yayın listesi

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

5. Yabancı dil belgesi*

6.Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

7.Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Adli sicil kaydı

9.Erkek adaylar için askerlik belgesi

10.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için).

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