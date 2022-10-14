Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar kurulu Kararının 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamesine ekli; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,) 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.

01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)

Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapmış veya muaf olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca "53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak" şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (.. ,)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.