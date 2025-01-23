Ankara Ticaret Odası, 'Ticari İstihbarat Eğitimleri'ni başarıyla tamamlayan üyelere sertifikalarını verdi

Ankara Ticaret Odası, Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Ticari İstihbarat Eğitimleri'ni başarıyla tamamlayan üyelere, sertifikalarını verdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel ekonominin hızla değişip dönüştüğünü ve rekabetin daha da arttığını belirterek, "Üyelerimizin, uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde varlık göstermesi, sadece kendi işletmeleri açısından değil, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından da önemli. Üyelerimizi eğitimlerle destekleyerek, ihracatımızın gelişip, ilerlemesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirdiği "2025 Yılı Ticari İstihbarat Eğitimleri" sertifika töreni, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan’ın katılımıyla yapıldı. "Dış Ticarette İstihbaratın Yeri ve Önemi", "İstihbarata İhtiyaç Duyulan Alanlar", "Yurtiçi ve Yurtdışı İstihbarat Kaynakları", "Hedef Pazarların Tespiti" başlıklarında iki gün boyunca eğitim verilen "Ticari İstihbarat Eğitim" programını başarıyla tamamlayan mikro ve KOBİ niteliğindeki ATO üyesi firma temsilcilerine sertifikaları ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan tarafından verildi.

Programda, ATO'nun 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Levent Uğurlu, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ile çok sayıda ATO üyesi yer aldı.

"İHRACATIMIZIN GELİŞİP İLERLEMESİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"

ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleşen programın açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge merkezleri ve sahip olduğu yetişmiş işgücüyle katma değerli üretimin de merkezi durumuna geldiğini belirterek, küresel ekonominin hızla değiştiği ve rekabetin her geçen gün arttığınıve bilgi donanımın öneminin arttığını söyledi. Baran, "Üyelerimizin, uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde varlık göstermesi, sadece kendi işletmeleri açısından değil, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından da önemli. Yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatını arttırmak, ürün ve pazar sayılarını çeşitlendirip, geliştirmek dış ticaretimize, cari dengeye, ekonomiye olumlu katkı sağlayacaktır. Ankara Ticaret Odası olarak eğitim programlarıyla, daha önce hiç ihracat yapmamış üyelerimize ihracat yolunu açarken, hâlihazırda ihracat yapan üyelerimizin yeni pazarlara erişimini ve ihracatını geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hiç ihracat yapmamış üyelerimizi eğitimlerle destekleyerek, ihracatımızın gelişip ilerlemesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın ihracatı geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren ATO Başkanı Baran, geçen yıllarda, yine Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

"EĞİTİM FAALİYETLERİMİZLE DESTEKLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da yaptığı konuşmada, Ankara Kalkınma Ajansı olarak ticaret yaparak Ankara’ya değer katan firmalara destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu etkinlik kapsamında, ihracat yapmamış, daha küçük ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen firma temsilcileriyle birlikte çalışmak istedik. Ankara Kalkınma Ajansı olarak yine teknik desteklerimize, eğitim faaliyetlerimizle desteklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.