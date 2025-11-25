Bursa Uludağ’da yargı, siyaset ve iş dünyasını buluşturan bir yemek gerçekleşti.

Grand Yazıcı Hotel’deki akşam yemeğinde yer alan isimlerin aynı masada buluşması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, CHP’nin eski HSK Üyesi ve halen Yargıtay Üyesi olan Ömür Topaç, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın avukatlık yapan oğlunun aynı masada yer alması dikkat çekti.

MASADAKİ İSİMLER KİM?

Mehmet Ağar

Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı olarak görevlerde bulundu. Demokrat Parti’nin 2007’de barajı geçememesinin ardından genel başkanlıktan istifa etti. Ağar Susurluk davasından 2011’de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağar son olarak Sedat Peker’in Yalıkavak Marina’ya dair iddialarında yer aldı.

Lütfullah Kayalar

Anavatan Partisi ile siyasete atılan ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı görevini de yapan Lütfullah Kayalar da masada Ağar’ın yanında yer aldı. 2007 seçimlerine ANAP'ın girmemesi üzerine CHP'den Yozgat milletvekili adayı olduysa da seçilemeyen Kayalar, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Yozgat milletvekili olarak seçildi.

Ömür Topaç

Masanın yargı cephesinde en dikkat çekeni ise Yargıtay Üyesi Ömür Topaç oldu. Ömür Topaç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine CHP kontenjanından HSK üyesi seçilmişti.

Ramazan Solmaz

Yargı içerisinde masada yer alan diğer isimse Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile oğlu avukat Ali Faruk Solmaz oldu.