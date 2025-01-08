Ankara Üniversitesi, Apsiyon ve TEYFED arasında araştırma, geliştirme, uygulama, danışmanlık hizmetleri ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye’de Tesis Yönetimi Sektörü’ne yön veren Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) ile güçlerini birleştirdi. Apsiyon, T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) 7 Ocak 2025’te önemli bir işbirliğine imza attı. Bu protokol ile sektöre hizmet edecek ve değer katacak eğitimlerin, araştırmaların, uygulamaların ve veri analizinin geliştirilmesi hedeflendi. Aynı zamanda tarafların birlikte düzenleyecekleri eğitim programlarının, sertifika programlarının, toplantıların, panellerin ve konferans gibi etkinliklerin yanı sıra akademik araştırmaların, projelerin ve raporların gerçekleştirilmesinin temelleri atıldı. Protokolün temel hedefi, gayrimenkul ve tesis yönetiminde daha etkin ve sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirerek; akademik, teknolojik ve sektörel bilgi birikimini birleştiren bir işbirliği platformu oluşturmak.

GELECEĞE YÖN VEREN İŞBİRLİĞİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Apsiyon Bilişim Sistemleri ve Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) arasındaki işbirliği kapsamında şu alanlarda ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor:

• Eğitim ve Sertifikasyon: Ankara Üniversitesi ile APSİYON ve TEYFED ortaklığıyla sertifikalı eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenlenecek. Bu etkinlikler, sektör çalışanlarının ve öğrencilerin bilgi birikimini artıracak. Sertifika programları, sektörün ihtiyacı olan uzman kadroların oluşmasını desteklerken, uygulamalı deneyimler ile teorik bilginin pekiştirilmesini sağlayacak.

• Veri Tabanı ve Endeks Geliştirme: APSİYON’un tesis ve gayrimenkul yönetiminden elde edilen verileri kullanılarak, kira ve aidat endeksleri gibi sektörel normlar oluşturulacak. Bu çalışmalar TEYFED’in üyeleri ile paylaşılacak ve sektörün tamamını temsil edecek çözümler geliştirilecek. Endeks çalışmalarının sektöre şeffaflık ve şöz sahibi bir standart getirmesi hedefleniyor.

• Araştırma ve Geliştirme: Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve lisans üstü öğrencilerinin sektörün ihtiyaçlarına uygun projeler yapması ve raporlar hazırlaması desteklenecek. Bu çalışmalar, sürdürülebilir gayrimenkul yönetimi ve kurumsal sorumluluk gibi alanlara odaklanacak. Bunun yanı sıra, üniversite-sanayi işbirliğinin öne çıkarılması ve sektörün ihtiyacı olan yenilikçi çözümlerin akademik yaklaşımlarla birleştirilmesi planlanıyor.

• Teknolojik Entegrasyon: APSİYON’un yapay zekâ ve IoT teknolojileri ile sektöre yenilik getirilmesi,bu teknolojilerin akademik çalışmalarla birleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, tesis yönetiminde verimlilik artırılacak ve geleceğin dijital dönüşüm çalışmaları için zemin hazırlanacak.

APSİYON’UN TÜRKİYE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜNE KATKILARI

Apsiyon, kurulduğu günden bu yana Tesis Yönetimi Sektörü’ne katkı sunmak ve süreçleri iyileştirmek için çalışmaktadır. Sunduğu yenilikçi yazılım altyapısı ve çözümleriyle sektörde önemli bir oyuncu olarak öne çıkan Apsiyon; aidat takibinden IoT çözümlerine kadar pek çok konuda hizmet sunmaktadır. Tüm süreçleri dijitalleştirerek sektöre verimlilik ve şeffaflık kazandırmaktadır.

İŞBİRLİĞİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu işbirliği çerçevesinde, Apsiyon Yazılımı’nı kullanarak tesis ve gayrimenkul yönetimi yapan işletmelerden toplanacak veriler, Ankara Üniversitesi araştırma ekibi tarafından kalibre edilerek, geçerlilik ve yeterlilik analizlerine tabi tutulacaktır. Bu süreçte, TEYFED üyesi yazılım şirketlerinden de veri elde edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, taraflar birlikte eğitim programları düzenleyerek, sektöre yönelik akademik ve uygulamalı destek sunacaklar. Taraflar, bu faaliyetlerle ilgili olarak eğitim programları, eğitimci/uygulamacı katkısı ile akademik ve organizasyon desteği sunma konusunda işbirliği yapacaklardır. Ayrıca, veri paylaşımı ve ortak çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için de işbirliği içinde olacaklardır.

GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR

Apsiyon bu protokol ile Türkiye’de tesis yönetimi alanında önemli bir bilgi birikim ve veri havuzu oluşturarak sektördeki diğer paydaşlarla işbirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu sayede, sektöre yönelik norm bilgilerin ve endekslerin geliştirilmesi, yönetim ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda önemli adımların atılması sağlanacaktır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi’nin akademik birikimi, Apsiyon'un teknoloji altyapısı ve TEYFED'in sektörel deneyimi birleşerek, tesis yönetimi ve bina otomasyonu alanında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacaktır. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ve eğitim programları ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda; Ankara Üniversitesi’nin sektörün durum analizini yapması, standartların ve politikaların geliştirilmesi, norm bilgi ve endeks oluşturma gibi alanlarda ders ve/veya program içeriklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra projelerin ve lisansüstü tez çalışmalarının yönlendirilmesi, uygulamacı temin edilmesi, üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitimi ve staj çalışmalarının yaptırılması gibi konularda Apsiyon’un ve TEYFED’in üniversiteye destek vermesi sağlanacaktır. Yine bu kapsamda üniversitenin lisansüstü öğrencileri ve akademisyenleri, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama projeleri yapmaya, raporlar hazırlamaya ve sunmaya teşvik edilecektir. Ankara Üniversitesi’nin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tesis ve kaynak yönetimi, gayrimenkul yönetimi, varlık yönetimi, sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir gayrimenkuller ve kurumsal gayrimenkul yönetimi gibi konulardaki çalışmaları desteklenecektir.

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Protokolü imzalayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR “Ankara Üniversitesi olarak devletin fikir atölyesi anlayışını bu protokol ile güçlendirmiş oluyoruz. Bu işbirliği aynı zamanda akademi ve sektör arasındaki köprüyü de güçlendirecek. Tesis yönetimi alanında yeni standartlar oluşturacağız bu da hem devletimize hem de insanımıza hizmet edecektir.” dedi.

Aksiyon Genel Müdürü Kudret Türk ise, “Reel sektör, akademi ve yazılım şirketi bir güç birliği yaparak fayda odaklı bir çalışma yürüteceğiz. Ankara Üniversitesi ve TEYFED ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, sektörde yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmemizi sağlayacak. Ulusal ve uluslararası eğitim ve sertifika programları, seminerler düzenlemek istiyoruz. Apsiyon olarak elimizdeki veri birikimini sektörümüz için anlamlandırarak, doğru analizlerle okuyarak herkese açık bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Sektörün bundan sonraki projelerinde faydalanabileceği veri kütüphanesi oluşturmak istiyoruz. Teknolojimizi akademik bilgiyle birleştirerek yenilikçi çözümler sunacağız.” şeklinde konuştu.

Kudret TÜRK, bu işbirliğinin sektöre uzun vadeli etkiler sağlayacağına da dikkat çekti. TEYFED Başkanı Yahya SAĞIR da, “Bu protokol ile amacımız; ülkemizdeki yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırmak, veri tabanının doğru işlemesini sağlayarak sektörün mesleki standartlarını geliştirmek ve profesyonelleştirmek. Hep birlikte örnek bir model oluşturacağız. Bu hem Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanında eğitim gören hem de Ankara Üniversitesi’nin diğer branşlarında eğitim gören öğrencilerimize faydalı olacaktır.” dedi. Yahya SAĞIR, sektörün bu işbirliğini benimseyerek daha da ileriye gideceğine inandığını belirtti.