Ankara Valiliği bugün de saat vererek uyardı: Yağmur çok sert vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün başkent Ankara'da yine yağmur beklentisi var.

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle dört il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Bu bölgeler için sarı kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yarışın sel ve su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, Keçiören'de sele dönüşmüştü. Bazı yollar göle dönerken, evleri su basmıştı.

MANSUR YAVAŞ DA UYARI YAPTI

Ankara için Valiliğin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da uyarı yaptı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."