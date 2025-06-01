Ankara Valiliği saat verip uyardı: Sağanak ve rüzgar geliyor! Tedbirli olun

Kaynak: AA
Ankara Valiliği saat verip uyardı: Sağanak ve rüzgar geliyor! Tedbirli olun

Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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