Ankara Valiliği'nden vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı!

Ankara Valiliği yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor"

Ankara Valiliği'ndan vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı!

Son Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme
Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı
Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı teklifi!
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı teklifi!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Galatasaray'dan karaborsa açıklaması: Polise teşekkür
Galatasaray'dan karaborsa açıklaması: Polise teşekkür