Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olums uzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği uyardı! Çok kuvvetli fırtına bekleniyor