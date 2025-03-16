Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olums uzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı
Ankara Valiliği uyardı! Çok kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 16, 2025
Ankara’da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat❗️
Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi… pic.twitter.com/oPl2gH3fzB