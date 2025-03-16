Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olums uzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısıAnkara Valiliği'nden fırtına uyarısı

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Ankara Valiliği uyardı! Çok kuvvetli fırtına bekleniyorAnkara Valiliği uyardı! Çok kuvvetli fırtına bekleniyor

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