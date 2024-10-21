Ankara Valiliği'nden sonik patlama uyarısı : Ses hızı üzerinde uçuş yapılacak

Ses hızı üzerinde yapılan uçuşlarda sonik patlamalar oluşması nedeni ile Ankara Valiliğinden yapılan duyuruda, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

Hürjet'in uçuş saati ise 09.30 ile 10.30 arasında yapılacak.