Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine ‘Demir Kıran-1’ darbesi: 114 gözaltı var, silah deposu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik Ankara merkezli iki ilde icra edilen "Demir Kıran-1" operasyonundaki gözaltı sayısı 114'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen "Demir Kıran-1" operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 114'e ulaştı.

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Bin kişilik bir ekiple icra edilen operasyon kapsamında, 130 farklı adreste arama yapıldı.

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Aramalarda, sentetik ecza, kimyasal uyuşturucu maddeler, esrar, bonzai, metamfetamin, eroin, kenevir tohumu, kokain gibi uyuşturucuların yanı sıra 2 hassas terazi, 10 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 3 şarjör, 263 fişek ve 58 kartuş ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Ele geçirilen malzemeler ise basın mensuplarına sergilendi.

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Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine ‘Demir Kıran-1’ darbesi: 114 gözaltı var, silah deposu ortaya çıktı

Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine ‘Demir Kıran-1’ darbesi: 114 gözaltı var, silah deposu ortaya çıktı

Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine ‘Demir Kıran-1’ darbesi: 114 gözaltı var, silah deposu ortaya çıktı

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