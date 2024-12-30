Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine ‘Demir Kıran-1’ darbesi: 114 gözaltı var, silah deposu ortaya çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen "Demir Kıran-1" operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 114'e ulaştı.

Bin kişilik bir ekiple icra edilen operasyon kapsamında, 130 farklı adreste arama yapıldı.

Aramalarda, sentetik ecza, kimyasal uyuşturucu maddeler, esrar, bonzai, metamfetamin, eroin, kenevir tohumu, kokain gibi uyuşturucuların yanı sıra 2 hassas terazi, 10 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 3 şarjör, 263 fişek ve 58 kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler ise basın mensuplarına sergilendi.