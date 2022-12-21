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Ankara ve İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 5 kişi yakalandı

Ankara ve İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:57
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Ankara ve İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 5 kişi yakalandı

Ankara ve İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: 5 kişi yakalandı
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AA'da yer alan habere göre, bir istihbaratı değerlendiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, savcılığın koordinesinde, kentte terör örgütü DHKP-C adına faaliyet yürüten bazı örgüt üyelerini takibe aldı.

Ardından örgütün sözde kamu emekçileri cephesi (KEC) ve gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırma ile propaganda faaliyetlerini organize ettikleri belirtilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara ve İstanbul'daki bazı adreslere özel harekat polisleri desteğinde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Bu kişilerden, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyal ile cezaevindeki örgüt mensuplarına ve örgüt üyelerince örgüte yönelik cevabi olarak yazılan mektuplar ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde bir kişinin de arandığı öğrenildi.

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