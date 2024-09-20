Ankara-Yüksekova uçağında panik! Kayarak pistten çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara-Yüksekova uçağında panik! Kayarak pistten çıktı

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak Selahaddin Eyyubi Havalimanına iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı.

Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.

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2 BELEDİYE BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunan uçakta bekleyiş devam ediyor.

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AJET'TEN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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