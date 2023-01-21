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İsveç’ten Türkiye açıklaması. Ankara ziyareti ertelendi

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yapıp Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:08
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Ankara ziyareti erteleyen İsveç’ten Türkiye açıklaması

İsveç’ten Türkiye açıklaması. Ankara ziyareti ertelendi
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yaparak Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Bakan Jonson açıklamasında şunları kaydetti;

Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç'in başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlere ve Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirerek, “Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” demişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, “Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz” diye konuşmuştu.

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