Ankara'da 12 katlı binadaki çatı yangını korkuttu

Kaynak: DHA
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan 12 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın ilçeye bağlı Devler Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bina sakinleri arasında endişe yarattı.

ankarada-12-katli-binadaki-cati-yangini-869448-258170-1.jpg

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle alevler katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

ankarada-12-katli-binadaki-cati-yangini-869446-258170-1-001.jpg

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

