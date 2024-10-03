Ankara'da 14 bin paket kaçak gıda ele geçirildi: 2 kişi gözaltı

Ankara'da sahte içki yapımında kullanılan 1680 litre etil alkol ile 14 bin paket kaçak gıda malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki ve kaçak gıda ile mücadele çalışmaları sonucunda, 1 Ekim tarihinde, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki 2 depoya operasyon yapıldı.

Yenimahalle ilçesinde sahte içki yapımında kullanılmak üzere 1680 litre etil alkol, Mamak ilçesinde ise halk sağlığı tehlikeye sokacak 14 bin paket gümrük kaçağı gıda malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.