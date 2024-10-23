Ankara’da 19 liraya maç bileti satıyorlar. Kapış kapış gidiyor

Trendyol 1.Lig'de Ankaragücü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi deplasman tribünü kontenjanını arttırmak isteyen Kocaelispor’a, Başkent ekibinden yanıt geldi.

Ankaragücü yeşil beyazlıların teklifini kabul ederken bilet fiyatlarını da Ankaragücü kuruluş yılına atıfta bulunarak bilet fiyatlarını 19.10 TL olarak belirledi. Başkent ekibinin bu jesti sonrası Kocaeli yönetimi Ankaragücü'ne teşekkürlerini iletti.

YOĞUN İLGİ VAR

Ankaragücü-Kocaelispor maçı cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Kocaelispor taraftarlarının biletleri bugün 12.00'de satışa sunuldu. Biletlere yoğun ilginin olduğu öğrenildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yolunda taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını, Kocaelispor karşılaşmasının da bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır görevde olan ve kongrede tekrar başkanlığa seçilen İsmail Mert Fırat, yaptığı açıklamada, 9 haftada topladıkları 13 puanın beklentilerin çok altında olduğunu ancak liderin de 6 puan gerisinde bulunduklarını dile getirdi.