Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çubuk- Şabanözü yolu üzeri Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında meydana geldi.

Mehmet Bilici yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen M.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerinde kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden Mehmet Bilici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü M.Ö. ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı