Ankara'da 2 servis minibüsü çarpıştı; 21 yaralı

Kaynak: DHA
Ankara'da 2 servis minibüsü çarpıştı; 21 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara Çubuk Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Selami A. yönetimindeki 06 ECC 205 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden Ali M. idaresindeki 06 S 25023 plakalı diğer bir servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Toplamda 21 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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