'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonu değerlendiren Önder, şunları söyledi:

“Elbette usulsüzlükleri yargı soruşturacak, gereken operasyonları yapacak. Ama asıl temel sorun şu: Ankara’da yaşayan herkes çok iyi biliyor ki; 2019 öncesi dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ve belediyeyi yönetenlerde ciddi problemler var, ciddi iddialar var. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendisi bizzat 97 dosyayı yargıya taşıdığını, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçu ile 97 dosyayı bizzat savcılığa teslim ettiğini söylüyor. Ama o 97 dosya ile ilgili ne bir gözaltı haberi ne bir tutuklama haberi ne de herhangi bir şey yapıldığına ilişkin bir bilgi var.

“SİYASETTEKİ KISIR KAVGALAR GENÇLİĞİN ÜMİTLERİNİ YIKIYOR”

Ülke şuna operasyon yapıldı, buna operasyon yapıldı, şu koltuk kimin elinde kalacak, şu belediye AK Parti’ye geçti mi, CHP’de mi kaldı tartışmalarını sürdürürken gençlerimizi kaybediyoruz, geleceğimizi kaybediyoruz. İnsanımız ülkeye dair ümidini yitiriyor, bir karanlığın içerisine doğru hızla yuvarlanıyor. İşte böyle bir süreçte biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak diyoruz ki: Geçmişin kavgalarını bırakalım, bugünün kavgalarını bırakalım. 2040’ın 2050’nin Türkiye’sinde ülkemizi neler bekliyor? Eğer gençlerimize sahip çıkamazsak 2040’ın 2050’nin Türkiye’si de karanlık.

UYUŞTURUCU, ÇETELEŞME, KUMAR VE AHLAKİ YOZLAŞMAYA KARŞI 60 İLDE PROGRAMLAR YAPILACAK

Önümüzdeki 8 hafta içerisinde 60 ilde programlar yapılacak. Uzmanlar uyuşturucu ve çeteleşme tehlikesi ile ahlaki yozlaşmayı anlatacak. Hayatları söndüren kumara dair farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ailelerimizi bu anlamda çocuklarına sahip çıkmak üzere uyarmak, bilgilendirmek, bilinçlendirmek; gençlerimizi kendilerini korumak için neler yapmaları gerektiği, bu tuzaklara düşmemeleri gerektiğini anlatacağız. Vatana millete devlete sahip çıkmak, çıkış bu, başka bir çıkışımız yok, başka bir çözümümüz yok. Ülkemize sahip çıkmak, bunun için ne gerekiyorsa, kendi geleceğimiz için dert ettiğimiz gibi, ülke geleceği için de dert eden gençler yetiştirmek ve bu farkındalığı yaratmak üzere program serileri başlattık.”