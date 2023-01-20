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Ankara'da binlerce kilo esrar ele geçirildi

Ankara'da durdurulan bir tırda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:45
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Ankara'da 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Ankara'da binlerce kilo esrar ele geçirildi
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AA'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesinde un ve iplik yüklü bir tırı durdurdu.

Tırda narkotik köpeği "zum" ile yapılan aramada, çuval ve çöp poşeti içinde 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mustafa S. ile Subhi B. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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