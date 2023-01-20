Ankara'da binlerce kilo esrar ele geçirildi

AA'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesinde un ve iplik yüklü bir tırı durdurdu.

Tırda narkotik köpeği "zum" ile yapılan aramada, çuval ve çöp poşeti içinde 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mustafa S. ile Subhi B. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.