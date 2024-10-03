Ankara'da 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Kaynak: DHA
Ankara'da 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Başkent'te "Narkogüç" operasyonları kapsamında durdurulan bir otomobilde, 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da "Narkogüç" operasyonları kapsamında durdurulan araçta, 28 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Narkogüç" operasyonları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı aracı belirleyen polisler, aracı Kızılcahamam ilçesinde durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği ile yapılan aramada 28 bin 800 ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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