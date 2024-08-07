Ankara'da 40 kilo esrar ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığını belirleyerek hareke geçti.

Tespiti yapılan adrese düzenlenen operasyonda, D.T. ve 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.A. yakalandı, 40 kilogram esrar ile 183 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.A.'nın ise tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi.