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  • Mansur Yavaş zor geçinen 6500 gencin ardından 42 bin öğrenciye daha ulaşımı bedava yaptı

Mansur Yavaş zor geçinen 6500 gencin ardından 42 bin öğrenciye daha ulaşımı bedava yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak. Uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Mansur Yavaş, “Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:50
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Ankara’da 42 bin öğrencinin abonman ücretleri karşılanacak. Mansur Yavaş açıkladı

Mansur Yavaş zor geçinen 6500 gencin ardından 42 bin öğrenciye daha ulaşımı bedava yaptı
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Geçtiğimiz aylarda sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden 6 bin 500 çocuğunun servis ücretlerini karşılamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da bu ödemelere devam ederken yeni uygulamada da yine sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak.

YAVAŞ: “EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİMDEN BAŞKA ÇAREMİZ BULUNMUYOR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başlayacak yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu.

Sözlerine “Bugün karne günü… Karnelerini alan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum” diyerek başlayan Yavaş, “Bu vesileyle yeni bir uygulamaya geçeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentimizde üçüncü kuşak olarak sosyal yardım alan hemşehrilerimiz var. Babası yardım almış, dedesi yardım almış; şimdi de kendisinin yardıma ihtiyacı var. En büyük sosyal yaramız ise bu nesilden gelen evlatlarımızın da eğitimlerini imkânsızlıklar içerisinde sürdürme mücadelesidir. Sosyal yardımların bir geleneğe dönüşmemesi, nesilden nesile miras kalmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“YETER Kİ ONLAR OKUSUNLAR; KENDİLERİNE, AİLELERİNE VE ÜLKEMİZE GELECEKTE IŞIK OLSUNLAR”

Açıklamasında Başkentli her çocuğun eşit şartlarda eğitim görebilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için yaptıkları desteklerden de bahseden Yavaş, şöyle devam etti:

“Bu yüzden, ilklere imza atarak, ‘çocuklar üşümesin’ diye doğal gaz, ‘sağlıklı büyüsünler’ diye protein ve ‘eşit şartlarda eğitim hakkına sahip olsunlar’ diye kırtasiye desteğine başlamıştık. Sosyal yardım alan ailelerimizin ilkokula giden yaklaşık 6500 evladı için servis ücretlerini 2023 yılında ödemeye devam edeceğiz. Yeni uygulamamızda ise ortaokul ve liseye giden yaklaşık 42 bin evladımız için otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılamaya başlıyoruz. Biz buradayız… Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

İşte o paylaşım:

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Yolunuz acık olsun
20.01.2023 17:42
Mütevazi... Avrupanın AYNASI... Ayrım yapmadan devlet politikası uygulayan belediye başkanımız  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKENT ANKARA BELEDİYE BAŞKANILIGI SANA YAKIŞIYOR. 🙏
20.01.2023 17:29
👏👏👏👏👏 BAŞKENT ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ 🇹🇷  
 
Metin
20.01.2023 17:05
Mansur Yavaş la İmamoğlu adamadır.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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