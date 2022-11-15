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Ankara’da 5 Afgan’ın öldürülmesiyle ilgili özel ekip kuruldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:40
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Ankara’da 5 Afgan’ın öldürülmesiyle ilgili özel ekip kuruldu

Ankara’da 5 Afgan’ın öldürülmesiyle ilgili özel ekip kuruldu
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Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’ndeki bir evde Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi’nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, soruşturma savcısının talimatıyla özel ekip kuran cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu.

Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi.

Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu’na talimat verdi.

Maktullerin arasında geçmişe dair ilişkilerinin ortaya çıkarılması için banka hesap hareketleri ve sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.

Maktulleri tanıyan Afganistan uyruklu iki kişiye ulaşan savcılık, bunların beyanı doğrultusunda olaydan sonra kayıplara karışan aynı ülke vatandaşı M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım’da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi’nin cansız bedenlerini buldu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi’nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi. (AA)

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