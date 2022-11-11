Ankara'da 5 göçmen evde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.(AA)