Ankara'da 5 göçmen evde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ''Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.(AA)
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