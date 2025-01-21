Ankara'da 5'inci kattan düşerek yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 5'inci kattan düşerek yaralandı

Ankara'da 5'inci kattaki iş yerinin balkonun demirlerine tutunarak baş aşağı sarkan 34 yaşındaki B.B., yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ankara Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde meydana geldi. B.B., 5 katlı binanın üst katındaki ofisinde balkona çıkarak, balkon demirlerinden tutup baş aşağı sarktı.

Yaklaşık 5 dakika bu şekilde duran B.B.'yi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.B., ekiplerin geldiği sırada yere düştü.

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Yaralanan B.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Düşme anı cep telefonu kamerasına yansıyan B.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da 5'inci kattan düşerek yaralandı

Ankara'da 5'inci kattan düşerek yaralandı

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