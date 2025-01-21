Ankara'da 5'inci kattan düşerek yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Ankara Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde meydana geldi. B.B., 5 katlı binanın üst katındaki ofisinde balkona çıkarak, balkon demirlerinden tutup baş aşağı sarktı.

Yaklaşık 5 dakika bu şekilde duran B.B.'yi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.B., ekiplerin geldiği sırada yere düştü.

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Yaralanan B.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Düşme anı cep telefonu kamerasına yansıyan B.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.