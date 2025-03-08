Ankara'da 6 milyon lira değerinde 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 6 milyon lira değerinde 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.L ve S.S isimli 2 kişinin kobra yılanı zehri taşıdıkları bilgisi sonrası ortak operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu 34 GDK 622 plakalı otomobil, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada tükenmez kalemlerin içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirdi. Yaklaşık 6 milyon lira değerindeki zehri satmak için müşteri aradıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.