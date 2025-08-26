Ankara'da 7 katlı apartmanda yangın paniği

Kaynak: DHA
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 7 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangın korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, üst kattaki konutlar da hasar gördü.

Yangın, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yer alan bir evde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangını fark eden daire oturanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Süratle büyüyen yangında alevlerin dairenin penceresinden yükselmesi çevredeki yurttaşlarda paniğe neden oldu. Yayılan dumandan etkilenen daire sakinleri evlerini boşaltırken, itfaiye personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile binada biriken dumanın boşaltılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Yangında yaralanan olmazken bazı dairelerde hasar meydana geldi.

