Ankara’da 70 milyonluk kanlı hesaplaşma! Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da 70 milyonluk kanlı hesaplaşma! Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı

Ankara'da, güpegündüz iddiaya göre 70 milyonluk kanlı hesaplaşma yaşandı. Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 4 Nisan sabah 08.00 sıralarında Ankara Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Ö.Ü. (33), bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı M.R.Z.'nin (36) tehditlerinden korktuğu için babası M.Ü. ile birlikte iki ay önce İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

Bir süredir Ankara'da olduğunu öğrendiği Ö.Ü.'nün peşine düşen M.R.Z., izini bulduğu husumetlisinin önünü otomobiliyle kesti. Kendi aracında bulunan Ö.Ü.'ye iki el ateş eden M.R.Z., olayın ardından bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Ö.Ü.'nün cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cinayetin ikili arasındaki 70 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ileri sürülürken, polis ekiplerince saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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