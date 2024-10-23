Ankara’da korkunç kaza! 8 araç birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da korkunç kaza! 8 araç birbirine girdi

Ankara'nın Söğütözü Caddesi’nde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbiriyle çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Ankara’da 8 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

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