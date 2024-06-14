Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi. İnsan sağlığıyla oynayacaklardı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Haziran tarihinde Yenimahalle ilçesinde 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirildi. Benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle Jandarma Komutanlığı ekipleri ile beraber yapılan baskında piyasa değeri 35 milyon lira olan toplam 95 ton sahte gıda ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.