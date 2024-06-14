Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi. İnsan sağlığıyla oynayacaklardı

Kaynak: DHA
Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi. İnsan sağlığıyla oynayacaklardı

Ankara’da gıda toptancılarına yönelik yapılan baskında toplam 35 milyon lira değerinde 95 ton sahte gıda ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Haziran tarihinde Yenimahalle ilçesinde 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirildi. Benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenlendi.

68498-1.jpg

KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle Jandarma Komutanlığı ekipleri ile beraber yapılan baskında piyasa değeri 35 milyon lira olan toplam 95 ton sahte gıda ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Mersin'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı Yerel Haberler
Mersin'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Endonezya, hava kirliliği ile mücadelede Çin'den destek istedi Dünya
Endonezya, hava kirliliği ile mücadelede Çin'den destek istedi
Samsun'da 155 bin kişinin ilmekleriyle oluşan Atatürk portresi erken tamamlandı Gündem
Samsun'da 155 bin kişinin ilmekleriyle oluşan Atatürk portresi erken tamamlandı
Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı Gündem
Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı
Çöplükte çıkan yangın tekrar alevlendi Yerel Haberler
Çöplükte çıkan yangın tekrar alevlendi
Bursaspor'a 202 milyon TL destek Spor
Bursaspor'a 202 milyon TL destek
8 yıllık husumette 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı Gündem
8 yıllık husumette 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı