İYİ Partililer Bursa'da suya yüzde 49 indirim yapılmasını talep etti

İYİ Partililer Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında su fiyatlarında yüzde 49 indirip yapılmasını önerdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Partili Meclis Üyesi ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Temirtaş şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşullar vatandaşlarımızın yaşamlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün geçtikçe halkımızın hayat şartlarının ağırlaştığı da malumunuzdur. Temel ve kullanılması zorunlu elektrik, doğalgaz, gıda temini gibi ihtiyaçlarda yapılan fiyat artışlarıyla vatandaşlarımız neredeyse nefes alamaz hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesinde AK Partili meclis üyeleri bir önerge verdi. Bu önergede ekim ayı itibariyle su ücretlerinin yüzde 50 indirimli hale getirilmesi, bunun yanında yıl sonuna kadar su ücretlerinin sabitlenmesi, su ücretleri güncellemesini de yılda bir defa yapılmasını talep ederek Ankaralı vatandaşların suyu daha ucuz kullanmasını istediler. Bu talebin Ankara Büyükşehir açısından olumsuz yanlarının yanında vatandaş nezdinde olumlu tarafları kabul edilebilir.

Biz de İYİ Partili meclis üyeleri olarak Ankaralılara var da Bursa'ya yok mu? Bursa halkının Ankara’daki vatandaşlarımızdan daha varlıklı olmadıklarını biliyoruz. Bursalı vatandaşlarımızın da AK Parti yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden benzer bir davranış beklediğini bilmekteyiz. Ankara'da İstanbul'da vatandaşı düşünen AK Parti'den benzer bir davranışı Bursa'da hatta Balıkesir belediyelerinde de bekliyoruz. Cesaretiniz varsa buyurun hodri meydan."