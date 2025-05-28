Ankara’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA
Ankara’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Aktepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.S. (20) ve O.Ö. (21) sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö. yanında bulunan bıçakla T.S.'yi yaraladı. Ardından O.Ö olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan T.S., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan T.S. ve O.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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