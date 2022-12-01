AVM'ler, otobüs durakları ve havalimanları için terör saldırısı uyarısı. 3 ülkenin Türkiye ile ilgili gizli yazışmaları ortaya çıktı

Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in 13 Kasım’da, İstanbul’un İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenlemesinin ardından İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK’nın Türkiye’de yeni bir terör saldırısı yapabileceği uyarısında bulunulduğunu duyurdu.

BÜYÜKELÇİLİKLER UYARILDI

İngiliz haber ajansının aktardığı haberde “En az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken İstanbul’un kalbinde düzenlenen bombalı terör saldırısından iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarının ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı” ifadelerine yer verildi.

Reuters'ın haberinde, “Üç batı Avrupa ülkesine ait büyükelçilik ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk yetkililer tarafından potansiyel tehditler konusunda uyarıldıklarını Reuters’a aktardı. Bu kişi konunun hassas olması sebebiyle ismini paylaşmadı” ifadeleri kullanıldı.

İsmi açıklanmayan uluslararası kuruluşun çalışanlarına attığı yazışmayı ele geçiren Reuters, “Belgede AVM, otobüs durakları, havalimanları, militanların olası bir saldırısına karşı riskli bölgeler” yorumunu yaptı. Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın da Reuters’ın sorularına yanıt vermediği belirtildi.

SIRP BAKAN UYARDI

Öte yandan Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin dışişleri bakanı Ivica Dacic’in sözlerini aktararak, vatandaşlarına “Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin” uyarısında bulunduğunu ve bir terör saldırısı riski olduğunu söylediğini duyurdu.

Tanjug’a açıklamalarda bulunan Dacic, “Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, gelecek birkaç hafta içinde bir terör saldırısı olabilir, özellikle Ankara’ya dedi. Dacic Türkiye’deki diğer şehirlerin de risk altında olduğunu ve Sırp vatandaşlarının Türkiye’ye gitmekten kaçınmalarını istedi.

Dacic, “Halihazırda Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız metro, otobüs, tren istasyonları ve benzer yerlerle yaya kalabalığının olduğu kalabalık bölgelerden uzak durmalı” ifadeleri kullandı.